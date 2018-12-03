Жительница Красноярска высмеяла предложение министра Кобылкина

Жительница Красноярска Екатерина Бочарова ответила министру экологии РФ, занимавшему до недавнего времени пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину на предложение украсить дымящие трубы красноярских предприятий и ТЭЦ новогодними гирляндами. Такое предложение глава экологического ведомства озвучил на прошлой неделе в ходе совещания, посвященного проблеме чистого воздуха в Красноярске.

Екатерина Бочарова ответила действием. Она украсила печную трубу своего дома гирляндой, заявив, что это, действительно, резко улучшило чистоту окружающей среды. «Доложите там министру экологии, что одна труба тут в [селе] Дрокино чистый озон теперь дает. И золу выгребать больше не надо Благодать-то, как есть, экологическая наступила в доме нашем», – написала Екатерина Бочарова на своей странице в Facebook.

Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин провел совещание о проблемах окружающей среды в Красноярске 26 ноября. Он запомнился неоднозначной тирадой о новогоднем украшении труб, из которых промышленные предприятия делают выбросы.

«Вот скоро Универсиада. Что бросается в глаза человеку, который приехал из красиво накрашенной Москвы? У вас огромное количество труб, которые торчат. И они прямо кидаются в глаза и напоминают всем, что не маленькие трубы над частным сектором наносят какой-то вред, а вот именно большие трубы. Подумайте украсить эти трубы в ночное время. Надо добавить немножко этим трубам какой-то эффект дополнительно. Хорошо? Спасибо!» – заявил Кобылкин.

Эта идея вместо конкретных предложений по решению экологических проблем Красноярска вызвала резонанс в социальных сетях. Пользователи не оценили новаторский подход федерального министра. Многие восприняли это высказывание как насмешку. Якобы, Кобылкин отвлекает внимание от экологической проблемы.

Как писал «Новый День», Красноярск входит в число самых загрязненных городов России. В частности, в столице края работают алюминиевый и металлургический заводы, предприятия по добыче угля и производству строительных материалов, а также ТЭЦ. В городе регулярно объявляют режим «черного неба», когда погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере. В такие дни горожане массово жалуются на резкое ухудшение самочувствия.

Последние годы жители не раз проводили митинги, требуя перевести ТЭЦ и котельные на природный газ, звонили на «горячие линии» с жалобами на состояние атмосферы. В 2016 году около 200 предприятий были привлечены к ответственности за загрязнение воздуха. Общая сумма штрафов составила 2 млн рублей. В августе 2018 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено четыре административных дела в отношении сотрудников «Русал Красноярск» по подозрению в загрязнении воздуха.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 03.12.18

В Югре нашли тело тракториста, провалившегося под лед вместе с машиной. / На Ямале несколько человек попали в реанимацию, медики подозревают ботулизм. / Настоящее чудо: в домах замерзающих челябинцев во время визита чиновников неожиданно потеплело. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»