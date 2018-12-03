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Понедельник, 3 декабря 2018, 16:23 мск

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Жительница Красноярска высмеяла предложение министра Кобылкина

Фото: пресс-служба Кремля

Жительница Красноярска Екатерина Бочарова ответила министру экологии РФ, занимавшему до недавнего времени пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину на предложение украсить дымящие трубы красноярских предприятий и ТЭЦ новогодними гирляндами. Такое предложение глава экологического ведомства озвучил на прошлой неделе в ходе совещания, посвященного проблеме чистого воздуха в Красноярске.

«Чистый озон теперь дает!»

Екатерина Бочарова ответила действием. Она украсила печную трубу своего дома гирляндой, заявив, что это, действительно, резко улучшило чистоту окружающей среды. «Доложите там министру экологии, что одна труба тут в [селе] Дрокино чистый озон теперь дает. И золу выгребать больше не надо Благодать-то, как есть, экологическая наступила в доме нашем», – написала Екатерина Бочарова на своей странице в Facebook.

Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин провел совещание о проблемах окружающей среды в Красноярске 26 ноября. Он запомнился неоднозначной тирадой о новогоднем украшении труб, из которых промышленные предприятия делают выбросы.

«Вот скоро Универсиада. Что бросается в глаза человеку, который приехал из красиво накрашенной Москвы? У вас огромное количество труб, которые торчат. И они прямо кидаются в глаза и напоминают всем, что не маленькие трубы над частным сектором наносят какой-то вред, а вот именно большие трубы. Подумайте украсить эти трубы в ночное время. Надо добавить немножко этим трубам какой-то эффект дополнительно. Хорошо? Спасибо!» – заявил Кобылкин.

Эта идея вместо конкретных предложений по решению экологических проблем Красноярска вызвала резонанс в социальных сетях. Пользователи не оценили новаторский подход федерального министра. Многие восприняли это высказывание как насмешку. Якобы, Кобылкин отвлекает внимание от экологической проблемы.

Как писал «Новый День», Красноярск входит в число самых загрязненных городов России. В частности, в столице края работают алюминиевый и металлургический заводы, предприятия по добыче угля и производству строительных материалов, а также ТЭЦ. В городе регулярно объявляют режим «черного неба», когда погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере. В такие дни горожане массово жалуются на резкое ухудшение самочувствия.

Последние годы жители не раз проводили митинги, требуя перевести ТЭЦ и котельные на природный газ, звонили на «горячие линии» с жалобами на состояние атмосферы. В 2016 году около 200 предприятий были привлечены к ответственности за загрязнение воздуха. Общая сумма штрафов составила 2 млн рублей. В августе 2018 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено четыре административных дела в отношении сотрудников «Русал Красноярск» по подозрению в загрязнении воздуха.

Красноярск, Иван Гридин

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