Из-за схода вагонов в Кировской области нарушено движение поездов

В Кировской области с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет, однако пути оказались заблокированы. В связи с происшествием возможна задержка других составов. Как сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте, место происшествия осмотрели следователи. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в результате ЧП в Подосиновском районе Кировской области пассажирский поезд № 89 сообщением Воркута – Нижний Новгород был отправлен по маршруту станция Котлас – Коноша – Вологда – Свеча с выходом на основной маршрут со станции Киров. Со станции Киров поезд отправится 12 декабря по маршруту до Нижнего Новгорода обычным графиком.

Пассажиры, купившие билеты на этот на 11 декабря 2018 года могут бесплатно переоформить проездные документы в железнодорожных кассах ст. Киров.

Также произошли изменения в графике следования поезда № 310 сообщением Адлер – Воркута. 11 декабря он отправился по маршруту станция Киров – Свеча – Вологда – Коноша с выходом на основной маршрут на станции Котлас (Южный) 12 декабря. Далее поезд отправится по маршруту до Воркуты обычным графиком.

Пассажиры задержанных пассажирских поездов будут обеспечены питьевой водой и питанием.

Фото: СКР

В ГЖД заявили, что их специалисты сделают все возможное для скорейшего завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления графика движения поездов.

Там также уточнили, что вагоны с бокситами сошли с рельсов в 18:39 (мск) 11 декабря на перегоне Макуха – Лунданка однопутного неэлектрифицированного участка Киров – Сусоловка. Экологической угрозы населению нет.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 12.12.18

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