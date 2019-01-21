Нижегородский суд решит судьбу матери, убившей 4-летнюю дочь и 2-летнего сына

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которую обвиняют в убийстве своих малолетних детей (п.«а, в» ч.2 ст.105 УК РФ), а также краже чужого имущества (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, 25 апреля 2018 года обвиняемая вывезла 4-летнюю дочь и 2-летнего сына на арендованной автомашине в Семеновский район Нижегородской области, где в салоне машины лишила их жизни. На следующий день она перенесла тела в заброшенное строение и подожгла его.

Кроме того, обвиняемая, проживая у своих знакомых, похитила ювелирные украшения. Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемая первоначально признала, однако в дальнейшем стала настаивать на своей непричастности к смерти детей. Женщина заключена под стражу.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нижний Новгорода, Иван Гридин

Нижний Новгорода. Другие новости 21.01.19

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