В КБР ликвидированы четыре бандита, напавшие на полицейских

В Нальчике четверо мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС. В результате один полицейский был ранен, трое бандитов убиты на месте, четвертый скончался в больнице.

Инцидент произошел на углу улиц Идарова и Суворова в городе Нальчике около шести часов вечера 24 января. Когда инспекторы остановили машину для проверки документов, бандиты подошли с другой стороны и воспользовались тем, что внимание правоохранителей было отвлечено, сообщили в республиканском управлении СКР.

В результате столкновения один полицейский получил ножевое ранение. Троих нападавших ликвидировали на месте. Оставшегося в живых злоумышленника госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь, он скончался в медицинском учреждении.

Раненый полицейских успешно перенес операцию. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Уголовное дело возбуждено по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Расследование продолжается. Выясняются личности преступников и обстоятельства произошедшего.

Нальчик, Служба информации РИА «Новый День»

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