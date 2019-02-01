В Оренбуржье мать задушила сыновей 2 и 7 лет

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей (п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ). Следователи регионального управления СКР совместно с полицейскими установили и задержали по подозрению этого преступления 35-летнюю мать убитых, жительницу поселка Акбулак.

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, днем 31 января женщина, находясь в жилом доме, задушила своих сыновей 2 и 7 лет. Подозреваемая созналась в содеянном. Мотивы поступка пояснить следователям не смогла. Установлено, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, отец детей трудится разнорабочим и в момент убийства находился в Москве.

В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая, чтобы определить вменяемость женщины. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В рамках расследования уголовного дела также будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и системы здравоохранения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств совершения жестокого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 01.02.19

Очередной «газовый» топ-менеджер: в деле Арашуковых увеличилось число фигурантов (ФОТО). / Он рухнул: козырек бизнес-центра «Гидропроект» не выдержал тяжесть мокрого снега. / В аэропорту Нью-Йорка арестовали актрису из «Даши Васильевой» и «Братьев Карамазовых». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»