Белорусский школьник зарезал учительницу и подростка

Ученик одной из белорусских школ напал на учительницу и трех подростков. В результате женщина и ребенок погибли, двое несовершеннолетних доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

Инцидент произошел в городе Столбцы. Подросток напал с ножом на трех школьников и учительницу. В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что ножевые ранения были нанесены «в ходе внезапно возникшего конфликта». Учительница и один подросток скончались от полученных травм, еще два школьника госпитализированы.

«Подозреваемый 2003 года рождения с места происшествия скрылся. В связи с этим в шести районах Минской области введен специальный план «Сирена», – говорится в сообщении МВД Белоруссии. Подростка удалось задержать, в операции принимали участие бойцы ОМОНа.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух лиц. Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления, в школе работают следователи и оперативники.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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