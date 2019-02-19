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Вторник, 19 февраля 2019, 09:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Глава подмосковного Дзержинского попался на валютной взятке

В Московской области задержан врио главы города Дзержинского Сергей Грибинюченко по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч долларов, сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

По версии следователей, мзду градоначальник получил на парковке одного из торговых центров от человека, который действовал под контролем правоохранительных органов. После этого его задержали московские следователи совместно с сотрудниками УЭБиПК столичного полицейского главка и УФСБ по Москве и Московской области. За 20 тысяч долларов подозреваемый обещал покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области, полагает следствие.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Грибинюченко занял должность врио главы города 25 января. До этого он возглавлял Пушкинский район Подмосковья.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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