При взрыве поезда в Египте погибли и пострадали десятки человек

На вокзале в столице Египта произошел взрыв и пожар. По последним данным, в результате ЧП погибли более 20 человек, более 50 получили различные травмы.

Как сообщают местные СМИ, у поезда отказали тормоза и он врезался в крытую платформу. По другой версии, состав въехал в другой поезд или цистерну, после чего у него взорвался топливный бак. Возник пожар, который охватил здание вокзального комплекса, а также перекинулся на вагоны, стоящего рядом состава.

По разным данным, ЧП стало причиной смерти от 24 до 28 человек, однако официально подтверждена только гибель 10 человек. Более 50 были доставлены в больницы с различными травмами.

Пассажиров и работников вокзала эвакуировали. На месте происшествия работают экстренные службы, пожарные и медики. Известно, что к месту трагедии прибыл премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Правоохранительные органы начали расследование причин аварии.

Посольство России в Египте сообщило в своем твиттере, что граждан РФ среди погибших и пострадавших нет. Сотрудники дипмиссии продолжают следить за развитием ситуации.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

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