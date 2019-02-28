28 человек погибли в Египте из-за поссорившихся машинистов поездов

Установлена причина, по которой взорвался и загорелся поезд на вокзале в Каире. Оказалось, что машинист покинул локомотив из-за конфликта с машинистом другого состава.

По данным египетской прокуратуры, машинист покинул кабину тепловоза, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, который преградил ему дорогу. В этот момент неуправляемый поезд двинулся с места и, набрав скорость, врезался в крытую платформу, после чего у него взорвался топливный бак. Пожар также охватил здание вокзала и перекинулся на состав, стоящий на соседних путях.

По официальным данным, 28 человек погибли, некоторые тела еще не опознаны. 50 человек получили различные травмы и были госпитализированы, состояние многих пострадавших оценивается как критическое, передает РИА «Новости».

Одного из машинистов полицейские задержали в провинции Мануфия, что находится к северу от Каира.

Министр транспорта Египта Хишам Арафат написал заявление об уходе с поста после ЧП.

Каир, Служба информации РИА «Новый День»

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