В авиакатастрофе в Германии погибла одна из богатейших женщин России

Жертвой авиакатастрофы в Германии стали три человека, в том числе совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева. Причина крушение будет определена в ходе расследования. Предварительных версий две – техническая неисправность и ошибка пилота.

Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в Франкфурте-на-Майне. Непосредственно перед крушением пилот взял управление на себя, отключившись от системы радиолокационного управления, и связался с диспетчером местного аэропорта, передает РИА «Новости».

Известно, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании «Глобус». На борту были три человека – Филева, ее отец и пилот. Все они граждане России.

Как сообщили в Немецкой службе безопасности полетов, о неполадках пилот не сообщал. Причиной аварии мог стать технический дефект, либо утеря контроля над самолетом. Точнее станет известно после окончания расследования, которым займется международная комиссия при участии специалистов из России.

В рейтинге самых богатых женщин РФ по версии Forbes Наталия Филева занимала четвертую строчку с состоянием 600 млн долларов. Вместе со своим супругом Владиславом Филевым она возглавляла один из крупнейших частных авиационных холдингов России S7 Group.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 01.04.19

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