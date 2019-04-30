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Вторник, 30 апреля 2019, 14:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Машина протаранила торговый центр в Гамбурге, 9 раненых (ФОТО)

Фото: abendblatt.de

В Гамбурге мужчина на автомобиле на огромной скорости въехал в здание торгового центра Galeria Kaufhof. В результате инцидента пострадали не менее 9 человек, сообщают немецкие СМИ.

По информации издания Hamburger Morgenpost, за рулем «Мерседеса» был 78-летний пенсионер, он также получил травмы. Отмечается, что машина выехала со стоянки, после чего неожиданно направилась в сторону входа и въехала внутрь, разбив стеклянную витрину. Автомобиль остановился перед атриумом, нависнув над магазином одежды на цокольном этаже.

По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением. Он мог перепутать педали тормоза и газа. Посетителей торгового центра эвакуировали. На месте ЧП работают полицейские и спасатели.

Гамбург, служба информации РИА «Новый День»

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