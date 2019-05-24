В Башкирии офицер МЧС попался на крупной взятке

Начальника Белорецкого межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Башкирии заподозрили во взяточничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ)

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, в июле 2018 года 34-летний офицер потребовал от директора одного из предприятий Бурзянского района незаконно передать ему взятку в виде бревенчатого сруба дома, рыночной стоимостью 175 тыс. рублей. За мзду он обещал сокрыть выявленные им нарушения при эксплуатации учебных учреждений, на что директор предприятия согласился.

После этого, в феврале 2019 года в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, подозреваемый забрал бревенчатый сруб дома и распорядился им по собственному усмотрению. Начальник отдела был задержан сотрудниками территориального отдела УЭБ и ПК МВД Башкирии, совместно с сотрудниками ОМОН.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Уфа, Иван Гридин

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