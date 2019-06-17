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Понедельник, 17 июня 2019, 13:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Россиянин погиб в Таиланде, купаясь в шторм

Фото: The Pattaya News

Турист из России утонул на пляже острова Чанг в восточной таиландской провинции Трат. 55-летний Владимир Антонов купался в запретной зоне, где из-за больших волн был вывешен красный флаг, сообщает портал The Thaiger.

Спасатели нашли россиянина в 300 метрах от берега накануне лежащим на воде лицом вниз. Мужчину вытащили на сушу и доставили в больницу, где врачи лишь зафиксировали его смерть.

На пляже в день трагедии был вывешен красный флаг, запрещающий купаться из-за сильных волн, вызванных начавшимся сезоном муссонов.

Жена Антонова сообщила, что они остановились в отеле в 2 километрах от пляжа. По ее словам, ее мужа накрыла большая волна, из которой он не смог выплыть, а затем его унесло в море.

Посольство России в Бангкоке уже проинформировано о происшествии.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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