В Эстонии из спектакля про Айболита потребовали убрать красный крест

В Эстонии от Русского молодежного театра попросили убрать изображение красного креста с костюма сказочного персонажа Айболита. Требование предъявила организация Красный крест.

По словам руководителя театра Александра Пуолакайнена, представители Красного креста увидели рекламу спектакля в соцсетях и потребовали прекратить «противозаконное» использование крестов и пригрозили штрафом.

«В нашем театре мы решили, что глупо сразу реагировать. Пускай они присылают официальную бумагу. Я еще не изучал этот вопрос досконально, возможно, красный крест – запатентованный знак. Спектакль играем года 3-4, и только сейчас они это заметили», – сказал Пуолакайнен в интервью Sputnik.

При этом в Красном кресте не сообщили о законах, которые нарушил театр. В том случае, если какой-то штраф все-таки назначат, Русский молодежный театр будет требовать такого же наказания для других учреждений, которые используют в постановках красный крест.

Таллин, Служба информации РИА «Новый День»

Таллин. Другие новости 17.06.19

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