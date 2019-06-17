российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июня 2019, 16:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Эстонии из спектакля про Айболита потребовали убрать красный крест

В Эстонии от Русского молодежного театра попросили убрать изображение красного креста с костюма сказочного персонажа Айболита. Требование предъявила организация Красный крест.

По словам руководителя театра Александра Пуолакайнена, представители Красного креста увидели рекламу спектакля в соцсетях и потребовали прекратить «противозаконное» использование крестов и пригрозили штрафом.

«В нашем театре мы решили, что глупо сразу реагировать. Пускай они присылают официальную бумагу. Я еще не изучал этот вопрос досконально, возможно, красный крест – запатентованный знак. Спектакль играем года 3-4, и только сейчас они это заметили», – сказал Пуолакайнен в интервью Sputnik.

При этом в Красном кресте не сообщили о законах, которые нарушил театр. В том случае, если какой-то штраф все-таки назначат, Русский молодежный театр будет требовать такого же наказания для других учреждений, которые используют в постановках красный крест.

Таллин, Служба информации РИА «Новый День»

Таллин. Другие новости 17.06.19

Челябинцы возмущены: Правительство России продемонстрировало всему миру пренебрежительное отношение к собственной природе и гражданам. / Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях. / В Югре передают в суд дело мужчины, который убил незнакомца из-за ссоры на парковке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Эстония

Паруснику с крымскими курсантами на борту запретили входить в эстонские воды

Уничтожение 72 тонн эстонской кильки подняло вопрос об отмене антироссийских санкций

Минюст Эстонии подсчитал ущерб от «советской оккупации»

Эстония потратит 190 млн евро, чтобы отгородиться от России

В России подняли на смех случайный пуск ВВС Испании боевой ракеты в Эстонии

Эстонский военный грозит гибелью российской армии в Таллине

Эстонскому политику, грозившему отнять Санкт-Петербург, запретили въезд в Россию

В Таллине наркоман похитил у главы киберзащиты НАТО флэшки с секретными данными

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Культура, Скандалы и происшествия, Эстония,

Новости партнеров