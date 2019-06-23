Грузинские футбольные команды вышли на игры в антироссийской форме (ФОТО)

Игроки сразу трех грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими лозунгами. Русофобская акция была устроена на играх 19-го тура национального чемпионата, передает издание «Грузия онлайн».

Футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в черных майках с надписями, которые утверждают, что Россия «оккупировала» часть территории Грузии.

фото: facebook.com/FCTorpedoKutaisi

Аналогичный случай произошел в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи – 2», где тбилисский «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями.

УЕФА и футбольный союз Грузии пока никак не отреагировали на выходку трех футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что владельцы ряда кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси на волне антироссийских выступлений в грузинской столице приняли решение поднять ценник для российских туристов на 20%.

Отношения между Россией и Грузией стремительно ухудшились после массовых протестов в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. В ходе заседании ассамблеи депутат Госдумы России, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов, сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Одновременно у здания парламента начался митинг протеста. Правоохранители применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным минздрава страны, число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси достигло 240 человек. Задержаны более 300 человек.

На фоне протестов президент РФ Владимир Путин временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Президент также поручил кабмину обеспечить помощь в возвращении на родину находящимся в Грузии россиянам и предписал туроператорам и турагентам прекратить продажу туров в Грузию. Накануне Минтранс РФ объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля.

Тбилиси, служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 23.06.19

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