УЕФА не стал наказывать грузинских футболистов за антироссийский демарш

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет наказывать футболистов трех грузинских клубов, вышедших на матчи национального чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами. В УЕФА заявили, что данный вопрос находится в юрисдикции федерации футбола Грузии.

В организации отметили, что инциденты произошли на внутреннем соревновании, а не на турнире под эгидой союза, из-за чего дело не будет рассматриваться УЕФА. «Дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии», – сообщает издание «Чемпионат.сom» со ссылкой на пресс-службу союза.

Между тем, грузинская футбольная федерация уже высказала свою позицию по поводу антироссийского демарша футболистов, поддержав его. В частности, в официальном инстаграме федерации были опубликованы фото футболистов кутаисского «Торпедо» в антироссийских майках, а также баннеры болельщиков с прошедших игр, на которых можно видеть те же самые антироссийские лозунги.

Ранее сообщалось, что игроки трех грузинских команд вышли на матчи 19-го тура национального чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами. Футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в черных майках с надписями, которые утверждают, что Россия «оккупировала» 20% территории Грузии. По данным российских СМИ, футболисты «Торпедо» Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе, участвовавшие в акции, имеют гражданство России. Похожий случай произошел в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи – 2», где тбилисский «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями.

Также сообщалось, что владельцы ряда кафе и ресторанов в Батуми и Тбилиси на волне антироссийских выступлений в грузинской столице приняли решение поднять ценник для российских туристов на 20%. Кроме того, крупнейшая сеть кинотеатров в Грузии Cavea с 20 июня приостановила показ фильмов с русским переводом в знак солидарности с участниками массовых протестов.

Поводом для протестов в грузинской столице, начавшихся 20 июня, стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. В ходе заседании ассамблеи депутат Госдумы России, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов, сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала делегатов из РФ. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Одновременно у здания парламента начался митинг протеста. Правоохранители применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным минздрава страны, число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси достигло 240 человек. Задержаны более 300 человек.

На фоне протестов президент РФ временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля и предписал туроператорам и турагентам прекратить продажу туров в Грузию. Накануне Минтранс РФ объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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