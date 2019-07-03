Кемеровские опекуны получили 31 год колонии на двоих за убийство подростков

В Кемеровской области суд вынес приговор 43-летнему мужчине и его 42-летней супруге. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, истязании, совершенном в отношении двух несовершеннолетних, незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетних лиц, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч.4 ст.111, п.«а, г, е» ч.2 ст.117, п.«а, в, г, д» ч.2 ст.127, ст.156 УК РФ).

В марте 2016 года пропал без вести 17-летний старший ребенок, который рос в семье в одном из поселков города Мыски, которая воспитывала 3 опекаемых детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Опекуны о его пропаже в полицию не сообщали. Проверка подтвердила, что его давно никто не видел.

Следователи установили, что сведений о разыскиваемом мальчике нет с лета 2015 года. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст.105 УК РФ). Первоначально опекуны по делу проходили в качестве свидетелей. Следователя насторожило, что опекуны особого беспокойства не проявляли, а намеренно сообщали ложную информацию о том, что за подростком присматривала их старшая 22-летняя дочь, однако она этот факт не подтвердила.

Также удалось установить, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении. В сентябре 2016 года появилась информация, что семья выехала в Краснодарский край, а имущество в Кемеровской области выставили на продажу.

Опекунов доставили к следователю. При допросе, выясняя, где в настоящий момент находится еще один опекаемый ребенок, семейная пара заявила, что не знает его местонахождение, пояснив, что 16-летний подросток сбежал. Силовики сумели опровергнуть эту версию. Тело тинейджера со следами насильственной смерти обнаружено в болоте недалеко от поселка, где проживали злоумышленники.

В ходе дальнейших следственных действий установлено, что 17-летнему подростку, который считался без вести пропавшим, обвиняемые также причинили тяжкий вред здоровью, который повлек его смерть. После чего, желая избавиться от тела ребенка и избежать уголовного преследования, обвиняемые сожгли его тело. Учитывая совокупность собранных по делу материалов, а также возраст детей, поведение опекунов, которые пытались ввести следствие в заблуждение, им были предъявлены обвинения. Их поместили под стражу.

Установлено, что сотрудники отдела опеки и попечительства не выполняли свои обязательства. Халатное отношение сотрудников отдела опеки и попечительства, обязанных и уполномоченных осуществлять превентивные меры проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, а также соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, могло способствовать совершению преступления против жизни и здоровья в отношении несовершеннолетнего.

В связи с этим из уголовного дела были выделены материалы в отношении должностных лиц органов опеки. В отношении начальника отдела опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Вину она признала полностью. Судом был вынесен обвинительный приговор.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режим, женщине – 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 03.07.19

Очевидцы: в курганском общежитии прогремел взрыв, есть пострадавший. / В Крыму ребенок остался без операции по вине медиков. / Топ-менеджер «Титановой долины» попал под уголовку из-за угрозы убийством. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»