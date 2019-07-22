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Понедельник, 22 июля 2019, 17:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Красноярск и область накрыло смогом от пожаров

В Красноярске и ряде районов края зафиксировано задымление из-за лесных пожаров в Эвенкийском муниципальном районе и на территории Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В течение всех выходных отмечалось плотное задымление, которое пришло с северо-запада, от населения края поступали жалобы на неприятный запах гари в воздухе.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в свою очередь заявляют, что мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в воздухе в Красноярске превышений нормативов по содержанию вредных частиц не выявил.

По данным Красноярского края на территории края действовало 104 пожара на площади более 500 тысяч га.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 22.07.19

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Красноярск, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,

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