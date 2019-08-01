российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 августа 2019, 12:50 мск

Новости Скандалы и происшествия

Красноярский заповедник закрыл проход для туристов

Фото: zapovednik-stolby.ru

В связи с установлением повышенных температур и отсутствием обильных осадков, администрация красноярского заповедника «Столбы» приняла решение о закрытии особо охраняемой природной территории для свободного посещения туристами.

По предварительным расчётам, к выходным дням класс пожарной опасности по условиям погоды может достигнуть IV, соответственно риск возникновения лесных возгораний увеличится, сообщили в пресс-службе заповедника. Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 с 18:00 часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника).

В период запрета государственная инспекция переходит на усиленный режим работы. На всех входных группах заповедника будут выставлены контрольно-пропускные пункты. Для комплексного обеспечения пожарной безопасности и соблюдения установленного запрета будут привлечены сотрудники полиции.

Посетители, нарушившие особый режим охраны территории, будут привлечены к административной ответственности. Допуск на заповедную территорию будет разрешен только организованным экскурсионным группам, заранее согласовавшим свой поход, в обязательном сопровождении сотрудников заповедника.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 01.08.19

«Вас сталкивают лбами»: в Челябинске разгорается новый скандал из-за детских садов. / В Крыму из-за энергоаварии едва не сгорело село. / Екатеринбуржец стал зиц-председателем за 15 тысяч рублей и пойдет за это под суд. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Лесные пожары

В горящие регионы направлены следователи из Москвы для выяснения причин пожаров

Сибирь полыхает: Медведев потребовал проверить умышленные поджоги лесов

Трамп предложил Путину помощь в тушении тайги

Путин велел Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

Горящую тайгу в Сибири наконец начали тушить с воздуха. Шаманы будут вызывать дожди на пылающие леса

Сибирь в огне: Медведев дал поручения министру Кобылкину и губернаторам. «Хватит показывать пальцем наверх!»

«Тайга горит – это нормально», – губернатор Усс счел бессмысленной и вредной борьбу с лесными пожарами (ВИДЕО)

«Выборы, леса – везде пожар!»: лидер «Ленинграда» написал стих про объятую пламенем Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Красноярск, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Лесные пожары,

Новости партнеров