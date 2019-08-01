Красноярский заповедник закрыл проход для туристов

В связи с установлением повышенных температур и отсутствием обильных осадков, администрация красноярского заповедника «Столбы» приняла решение о закрытии особо охраняемой природной территории для свободного посещения туристами.

По предварительным расчётам, к выходным дням класс пожарной опасности по условиям погоды может достигнуть IV, соответственно риск возникновения лесных возгораний увеличится, сообщили в пресс-службе заповедника. Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 с 18:00 часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника).

В период запрета государственная инспекция переходит на усиленный режим работы. На всех входных группах заповедника будут выставлены контрольно-пропускные пункты. Для комплексного обеспечения пожарной безопасности и соблюдения установленного запрета будут привлечены сотрудники полиции.

Посетители, нарушившие особый режим охраны территории, будут привлечены к административной ответственности. Допуск на заповедную территорию будет разрешен только организованным экскурсионным группам, заранее согласовавшим свой поход, в обязательном сопровождении сотрудников заповедника.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 01.08.19

«Вас сталкивают лбами»: в Челябинске разгорается новый скандал из-за детских садов. / В Крыму из-за энергоаварии едва не сгорело село. / Екатеринбуржец стал зиц-председателем за 15 тысяч рублей и пойдет за это под суд. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»