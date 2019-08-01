Сибирь задыхается от гари: в зону задымления от пожаров попали более 800 городов и деревень

Более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления от лесных пожаров в Сибири, сообщили в МЧС России. Наиболее тяжелая ситуация в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 1 августа площадь горящих лесов в России превысила 3 млн гектаров.

МЧС информирует, что задымление наблюдается в 804 населенных пунктах 38 районов Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Замеры концентрации вредных веществ в воздухе проводятся круглосуточно на 77 постах наблюдения. В зоне тушения пожаров и задымления в СФО и ДФО работает группировка численностью более 2,8 тыс. человек и 390 единиц техники.

Стоит отметить, что петицию с требованием к федеральным властям ввести режим ЧС во всей Сибири и принять усиленные меры для борьбы с лесными пожарами на момент публикации материала подписали более 860 тысяч сибиряков. Люди жалуются на смог в городах от горящих лесов и проблемы с дыханием. Гарь от пожаров в Сибири на прошлой неделе дошла до Урала, Поволжья, Казахстана.

Накануне пожары в сибирской тайге начали тушить с воздуха. В борьбе с огнем от МЧС задействованы два самолета-амфибии Бе-200 и вертолет Ми-8. Сегодня по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению лесных пожаров приступили военно-транспортные самолеты и вертолеты Минобороны. По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, вылеты для тушения пожаров будут проводиться не реже 20 раз в день. «В соответствии с разработанным планом-графиком полетов ежесуточно планируется осуществлять не менее 20 самолето-вылетов Ил-76», – подчеркнул он (цитата по ТАСС). Накануне в Минобороны сообщили, что создают авиагруппировку для оказания помощи в борьбе с огнем в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Кроме того, для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области будут вызывать искусственные дожди, сообщает Авиалесоохрана. Для проведения работ на север Иркутской области вылетел специальный самолет-зондировщик Ан-26. После дозаправки в Усть-Куте самолет направится в Эвенкийский район Красноярского края, где в районе действия пожаров накопились пригодные для искусственного вызывания дождя облака. Отмечается, что осадки, вызванные при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам остановить распространение огня.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на сегодняшний день площадь лесных пожаров в России достигла 3,071 млн гектаров, их количество выросло по сравнению с предыдущим днем на 15 – до 483. В 318 очагах тушение не проводится по решению региональных властей, поскольку, по мнению чиновников, затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый ущерб. Накануне площадь пожаров составляла 2,989 млн гектаров. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где огнем охвачено 1,2 млн гектаров тайги.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.19

На Урале осудили мать, выбросившую на дорогу труп ребенка. / В Белом море пропали 10 туристов из Петербурга. / Курганские справедливороссы пытаются вернуть на выборы кандидата, судимого за кражу. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»