МЧС отчиталось о снижении скорости распространения пожаров в Сибири

Ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке снизился более чем в пять раз, сообщает пресс-служба МЧС России. Положительная динамика по снижению скорости распространения возгораний зафиксирована в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

По данным МЧС, в настоящее время на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края сохраняются 388 лесных пожаров. За последние сутки удалось потушить 19 очагов возгорания.

В ведомстве отметили, что на данный момент пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. При этом на особом контроле остаются три пожара в 5-километровой зоне от населенных пунктов в Красноярском крае и Иркутской области.

Задымление наблюдается в 618 населенных пунктах пяти регионов – Бурятии, Якутии, Забайкалья, Красноярского края и Иркутской области.

В МЧС также сообщили, что для борьбы с огнем привлечены более 9000 человек и 2800 единиц техники. В тушении пожаров задействована авиация МЧС и Минобороны.

По информации федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на 2 августа в России действует 475 лесных пожаров на общей площади 3,13 млн гектаров. Накануне сообщалось о 483 природных пожарам на территории РФ. За минувшие сутки ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6,8 тыс. гектаров. В так называемой зоне контроля находятся 315 лесных пожаров на площади 3,012 млн гектаров – эти очаги возгораний не тушат по решению региональных властей из-за экономической нецелесообразности. Половина этих пожаров – 235- действует в трех регионах – Якутии, Приангарье и Красноярском крае.

Накануне было возбуждено первое уголовное дело о лесных пожарах в Красноярском крае по статье «Халатность». По предварительной версии следствия, должностные лица краевого минлесхоза не приняли мер по ликвидации возгораний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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