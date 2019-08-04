В Дагестане обнаружили девять самодельных бомб

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили в дагестанском селе самодельные взрывные устройства, мощность которых составляла 90 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщили РИА «Новости» в УФСБ России по Республике Дагестан, бомбы нашли в ходе совместной операции с полицией на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района. Всего на территории заброшенного склада было обнаружено девять устройств.

Бомбы были сделаны из металлических труб, наполненных химическими веществами и начиненных поражающими элементами. Общая мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила около 90 кг.

Отмечается, что взрывные устройства были ликвидированы на месте.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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