Генпрокуратура заявила о фактах поджога лесов и незаконных вырубок в Иркутской области

Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной. «Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», – цитирует РИА «Новости» слова представителя надзорного ведомства.

Как писал «Новый День», ранее прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам. Из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на ситуацию. Он также отметил, что еще одной проблемой является волокита. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

Напомним, режим ЧС из-за природных пожаров действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгораний составляет около 2,3 млн га, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов. В тушении пожаров участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 06.08.19

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