На тушение пожаров в Бурятии готовы бросить 1000 военных

В связи с повышенной пожароопасной обстановкой и введением особого противопожарного режима в Бурятии, в Восточном военном округе создана группировка сил и средств, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем.

Как сообщили в пресс-службе ВВО, команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку. Они оснащены необходимой техникой, позволяющей эффективно локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные. В состав группы входят штатные и нештатные пожарные команды, у которых на вооружении находятся пожарные автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры, автоцистерны и авторазливочные станции. Также, все пожарные команды оснащены переносными средствами связи, средствами индивидуальной и медицинской защиты, в том числе изолирующими дыхательными аппаратами.

На территории республики постоянное противопожарное дежурство несет 20 штатных пожарных команд, всего более 200 человек. Всего группировка насчитывает около 1000 военнослужащих и около 35 единиц специальной техники. Специальные оперативные группы поддерживают постоянное взаимодействие с территориальными управлениями МЧС и местными органами власти и готовы в любое время прийти на помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, отметили в ВВО.

Напомним, режим ЧС из-за природных пожаров действует в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По последним данным, площадь возгораний составляет около 2,3 млн га, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов. В тушении пожаров участвуют более десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, а также аэромобильные группировки Министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации МЧС, основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 07.08.19

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