Суд Тывы вынес приговор убившим двух взрослых и двоих детей сестрам

В Тыве суд вынес приговор ранее несудимым 27-ми и 22-летней родным сестрам, жительницам города Ак-Довурака. Как сообщили в пресс-службе СКР, старшая сестра признана виновной в убийстве, совершенном группой лиц (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ), младшая – в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных с особой жестокостью, группой лиц, с целью скрыть другое преступление и умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога (пп.«а, в, д, ж, к» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.167 УК РФ).

Установлено, что 3 марта 2017 года жительница города Ак-Довурака, вернувшись с двумя малолетними дочерьми 6 и 4 лет домой, обнаружила в квартире супруга и двух незнакомых ей девушек в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки, возникшей между хозяйкой дома и 27-летней гостьей, последняя нанесла множественные удары ножом по телу потерпевшей. После этого за нож взялась ее младшая сестра, которая на глазах ребенка продолжила наносить удары по телу женщины.

После этого 22-летняя осужденная в ходе драки, возникшей с супругом убитой, зарезала и его. Затем, желая скрыть особо тяжкие преступления, убила девочек, а затем подожгла квартиру. В результате умышленных действий обвиняемой причинен имущественный вред.

Приговором суда 27-летней осужденной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 22-летней осужденной путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с принудительным лечением у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 07.08.19

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