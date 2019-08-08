Лесные пожары угрожают домам жителей Иркутской области

Лесные пожары приблизились к пяти населенным пунктам Иркутской области. Для борьбы с огнем направлены дополнительные подразделения МЧС.

По информации регионального управления МЧС, в 13 километрах от поселка Ика Катангского района горит лес на площади 22,3 тыс. гектаров. Для усиления группировки пожарных в населенный пункт направлены 10 огнеборцев

Кроме того, в 3 километрах от поселка Светлый Бодайбинского района действует пожар на площади 971 га. В 5 км от поселка Бур Катангского района горит лет на площади 59 га, а в 5 км от поселка Луговский Мамско-Чуйского района бушует пожар на площади 146 га. Еще одно возгорание локализовано на подходе к населенному пункту Никольск Киренского района.

В МЧС отметили, что в 10-ти километровой зоне от населенных пунктов Приангарья действует 11 лесных пожаров.

По данным на утро 8 августа, в Иркутской области горит около 668,5 тыс. га леса. Всего в регионе действуют 136 пожаров. В тушении огня в задействованы 1278 человек, 263 единицы техники и авиация. За сутки площадь возгорания в регионе увеличилась на 13 тыс. га.

Как сообщает федеральная Авиалесоохрана, площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась с 2,582 млн га до 2,424 млн га. За сутки ликвидировано 27 лесных пожаров на площади 12,6 тыс. га.

Согласно данным ведомства, на 00:00 мск четверга в России действовали 199 природных пожаров на площади 179,179 тыс. га, которые активно тушили. Их наибольшее число зарегистрировано в Иркутской области – 74 пожара на площади 113, 526 тыс. га.

При этом региональные власти решили не тушить из-за экономической нецелесообразности 332 лесных пожара на площади более 2,4 млн га. Отметим, что федеральные законы позволяют не бороться с природными пожарами, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают прогнозируемый ущерб.

Масштабные лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля. Режим ЧС ранее был введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в одном районе Бурятии.

Накануне официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что в Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов с целью скрыть незаконные вырубки.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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