На юге Германии молния поразила 15 футболистов

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, сообщает баварская газета Merkur. По словам представителя полиции, инцидент произошел в городе Хайлигенциммерн (земля Баден-Вюртемберг), возле спортивной площадки.

В результате ЧП травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек потерял сознание. Издание отмечает, что после инцидента на площадку прибыло большое количество машин скорой помощи, футболистов доставили в больницу.

В результате разгула стихии в баварском Людвигсхафене (земля Рейнланд-Пфальц) было повалено множество деревьев, произошли обрывы линий электропередачи. В районе города Карлсруэ в результате несчастного случая утонул молодой человек, обстоятельства его гибели не уточняются.

В полиции также добавили, что из-за сильной грозы были эвакуированы посетители музыкального фестиваля «Тауберталь». Около 400 зрителей разместили в ангаре, который был выделен властями баварского города Ротенбург в качестве убежища.

Также из-за сильной грозы в городе Баден-Вюртемберг отложили начало матча кубка DFB между футбольными клубами «Сандхаузен» и «Боруссия Менхенгладбах». А на стадионе «Хардтвальд» из-за сильного дождя вышли из строя прожекторы. В связи с непогодой зрителей с нижних рядов попросили перейти в безопасное место.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 11.08.19

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