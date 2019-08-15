Житель Красноярска выбросил в окно 4-месячную дочь

В Красноярске задержали мужчину, который выбросил собственную новорожденную дочь в окно, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. ЧП случилось в общежитии, расположенном в Ленинском районе краевого центра 15 августа. Как уточнили в следственном управлении, тело 4-месячной девочки с травмами характерными для падения с высоты было обнаружено на асфальтовой дорожке у здания общежития. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

«На причастность к совершению преступления проверяется 44-летний отец погибшего ребенка, который в момент преступления находился предположительно в состоянии опьянения», – рассказал представитель следственного уоправления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточняет»ТВК Красноярск», ЧП случилось в Черемушках на улице Автомобилистов, 70а около 8:20. По словам очевидцев, отец погибшей девочки находился в состоянии наркотического опьянения. Соседи говорят, что в квартире, откуда выбросили ребенка, регулярно принимают наркотики. Из окна часто доносились крики матери ребенка. Соседка рассказала, что мужчина хотел выбросить в окно и второго ребенка возрастом 1,3 года, но ему помешала супруга.

Всего в этой семье 3 ребенка, старшего ранее забрали органы опеки, рассказала вахтер дома.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 15.08.19

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