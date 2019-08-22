В Пермском крае из-за ливней сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Пермском крае. Изначально информация о ЧП появилась в местных СМИ.

По данным 59.ру, вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Кишерть – Шумково в результате обильных осадков. По данным следователей, авария произошла около 4:00 22 августа на 1562 километре 8 и 9 пикетов. С рельсов сошли 4 грузовых вагона. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, однако было повреждено около 60 метров железнодорожного полотна.

Фото Уральского СУ на транспорте СКР

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователя Пермского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СКР, сотрудников УТ МВД России по УрФО. Они проводят осмотр места происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады, железной дороги, устанавливают сумму ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что в СвЖД о сходе вагонов не сообщали. На официальном сайте организации опубликовано сообщение о том, что на перегоне Кишерть – Шумково в связи с обильными осадками «проводятся оперативные работы по укреплению железнодорожного полотна». Работает специальная техника и противоразмывочные поезда. При этом отмечается, что движение поездов на участке не прерывается. Возможны незначительные задержки в движении пассажирских поездов.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 22.08.19

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