В Сочи педофил-убийца из Азербайджана получил 22 года «строгача»

В Краснодарском крае суд вынес приговор 30-летнему гражданину Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки и ее убийстве (п.«б» ч.4 ст.132, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 13 марта 2018 года обвиняемый находился дома вместе с 5-летней дочерью своей сожительницы в городе Сочи. Мать девочки в это время находилась в лечебном заведении. Мужчина воспользовался беспомощным стоянием ребенка и надругался над ней. После этого он нанес ребенку не менее трех ударов руками в грудную клетку и живот и отправился спать.

Утром мужчина обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, после чего уложил ее тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями. Обвиняемый рассказал соседям, что девочка пропала и стал создавать видимость ее самостоятельных поисков, а затем перестал выходить на связь. Об исчезновении ребенка соседи сообщили в правоохранительные органы. Позже мужчина был задержан в одном из хостелов в Адлерском районе. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть девочки наступила в результате причиненной ей тупой травмы живота.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 26.08.19

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