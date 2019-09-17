Силовики выявили в России 17 ячеек исламских террористов

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 российских регионах. Об этом в журнале «Полиция России» рассказал начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных.

По его словам, в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в 17 регионах: в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, в Красноярском крае, в Москве, в Астраханской области, во Владимирской области, в Московской области, в Ростовской области, в Самарской области, в Саратовской области, в Тюменской области, в Дагестане, в Адыгее, в Кабардино-Балкарии, в Чечне, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера, добавил он. В конце июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что практика предотвращения терактов стабильна – почти 20 случаев с начала года. В числе последних крупных операций – пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа, а также задержание сторонников «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Татарстане в конце июля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.19

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