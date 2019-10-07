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Понедельник, 7 октября 2019, 11:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Жительница Набережных Челнов убила сына и пыталась зарезать второго

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы по подозрению в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух малолетних (п.«в» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, пп.«а»,«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, ночью 6 октября подозреваемая поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Затем женщина вооружилась ножом и нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик от полученных ран скончался. Второй ребенок и злоумышленница госпитализированы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Набережные Челны, Иван Гридин

Набережные Челны. Другие новости 07.10.19

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