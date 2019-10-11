На разбившемся в Африке Ан-72 были россияне

На борту потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК) военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне. Об этом сообщила представитель посольства РФ в ДРК Наталья Кононова. По ее словам, российские граждане были среди членов экипажа. Сейчас представители дипмиссии уточняют их точное количество и имена.

Самолет разбился в четверг, 10 октября. По информации властей ДРК, Ан-72 выполнял рейс из города Гома в столицу Киншасу. Связь с ним пропала через 59 минут после взлета. На борту было 8 человек – четверо членов экипажа и четыре пассажира, как военные, так и гражданские. Среди пассажиров – трое сотрудников службы охраны главы государства Феликса Чисекеди и его водитель, сообщает «Интерфакс».

Самолет принадлежит конголезской армии и был зафрахтован для перевозки президента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.19

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