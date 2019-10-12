На борту разбившегося в Африке Ан-72 были двое россиян

На борту разбившегося в Демократической Республике Конго самолета Ан-72 находились два гражданина России, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК. Из опубликованного в твиттере дипмиссии сообщения следует, что это Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 года рождения и Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 года рождения. В посольстве отмечают, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Как писал «Новый День», самолет разбился в четверг, 10 октября. По информации властей ДРК, Ан-72 выполнял рейс из города Гома в столицу Киншасу. Связь с ним пропала через 59 минут после взлета. На борту было 8 человек – четверо членов экипажа и четыре пассажира, как военные, так и гражданские. Среди пассажиров – трое сотрудников службы охраны главы государства Феликса Чисекеди и его водитель.

Самолет принадлежит конголезской армии и был зафрахтован для перевозки президента.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.10.19

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