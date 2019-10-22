Житель Забайкалья получил пожизненное за убийство девочки

В Забайкалье суд вынес приговор 45-летнему ранее судимому Алексею Фирулеву по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве малолетнего, совершенном при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР установлено, что в октябре 2018 года Фирулев убил 12-летней школьницы. Тело девочки было обнаружено на автостоянке, где работал подсудимый.

Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза Фирулева, которую проводили специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, подтвердила способность обвиняемого отдавать отчет своим действиям и возможность привлечения его к уголовной ответственности.

По ходатайству следствия в отношении Фирулева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в предъявленном обвинении он не признал. Ранее он четырежды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной категории. Суд признал Фирулева виновным и приговорил его к наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Чита, Иван Гридин

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