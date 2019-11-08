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Пятница, 8 ноября 2019, 14:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Один человек погиб и 15 пострадали при взрыве в кафе в Бишкеке

В одном из кафе столицы Киргизии прогремели три взрыва. По предварительным данным, один человек погиб, еще 15 получили травмы и ожоги. Об этом сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик в точке быстрого питания «Антошка». По словам очевидцев, сначала произошел один взрыв, некоторое время спустя прогремели еще два. Начался пожар.

Один работник кафе погиб на месте от полученных ожогов. Еще 15 человек пострадали.

На месте работают пожарные, спасатели и медики скорой помощи. Предположительно, в кафе взорвались газовые баллоны.

Бишкек, Служба информации РИА «Новый День»

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