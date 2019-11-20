Белорусы стали жертвами мошенников из России, нашедших «царский клад»

В Белоруссию приехали мошенники из России, которые придумали хитроумную схему обмана доверчивых жертв. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

В Минске и других городах Белоруссии появились заявления от обманутых граждан. Мошенники под видом строителей-гастарбайтеров обращались к белорусам и предлагали выкупить клад за тысячу долларов – золотые и серебряные монеты, которые они якобы нашли на стройке.

Согласившихся вели в ломбард, где один из мошенников показывал настоящую монету царских времен. Эксперт подтверждал подлинность находки. Затем жертве продавали бутафорские деньги из дешевого металла. Таким образом, удалось обмануть как минимум двоих граждан, один из которых заплатил 800 долларов, передает «Интерфакс».

Оперативники уголовного розыска ГУВД Минска задержали продававшего фальшивый клад мошенника. Возбуждено уголовное дело.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 20.11.19

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