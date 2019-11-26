Неизвестные ограбили сокровищницу польского короля

В Дрездене неизвестные вломились в музей, который раньше был сокровищницей саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного, и украли драгоценности. По данным местных СМИ, преступники похитили ценностей на 1 млрд евро.

Полиция Дрездена опубликовала видеозапись момента ограбления. На видео мужчина топором пытается прорубить бронированную витрину, где хранятся экспонаты, инкрустированные бриллиантами.

Ограбление было совершено рано утром. Злоумышленники подожгли трансформатор, в результате несколько крупнейших музеев в центре города оказались без электричества. После этого грабители вошли в сокровищницу через угловое окно.

По информации правоохранителей, были похищены не менее трех бесценных наборов ювелирных изделий, среди которых инкрустированный 770 бриллиантами эфес шпаги, королевское жемчужное ожерелье, бриллиантовый польский Орден Белого орла, подвески и нагрудные украшения. Таблоид Bild утверждает, что стоимость украденных драгоценностей составляет 1 млрд евро.

К расследованию этого дела подключилась уголовная полиция Берлина. Не исключено, что ограбление организовал один из берлинских преступных кланов.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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