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Понедельник, 2 декабря 2019, 15:36 мск

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В Германии неизвестные обворовали музей тайной полиции

Фото: www.stasi-museum.de

В Берлине неизвестные проникли в музей тайной полиции Штази, украли ценности и скрылись. Об этом сообщает агентство AFP.

В настоящее время устанавливается, когда именно было совершено преступление. 1 декабря сотрудник музея обнаружил разбитые витрины. Воры проникли в здание через окно на первом этаже.

По словам директора музея, злоумышленники забрали золотой патриотический орден «За заслуги перед Отечеством», Орден Карла Маркса – высшая награда, вручаемая в коммунистической Восточной Германии, и Орден Ленина.

Кроме того, преступники вынесли кольца и часы, которые когда-то были конфискованы Штази у граждан.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 02.12.19

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