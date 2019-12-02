При взрыве на севере Сирии ранены трое российских военнослужащих

Самодельная бомба взорвалась на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщает Минобороны РФ. В результате взрыва пострадали трое военнослужащих. Они получили легкие травмы и ушибы, их жизни ничего не угрожает, заверили в военном ведомстве. Бронеавтомобиль поврежден.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, в район города Кобани провинции Алеппо на севере Сирии. Российские военные полицейские проводили рекогносцировку маршрута совместного патрулирования с турецкими военнослужащими, передают информагентства со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.

Напомним, в октябре в Сочи прошли переговоры России и Турции, по итогам которых была достигнута договоренность о совместном патрулировании на севере Сирии. С этой целью Минобороны РФ дополнительно отправило в Сирию около 300 военнослужащих и 33 единицы техники, рассказывал источник РИА «Новости». Речь идет в основном о сотрудниках военной полиции из Чечни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.19

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