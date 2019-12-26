В Кемерове по подозрению в убийстве 3-месячной дочки задержали ее мать

В Кемерове пропала 36-летняя женщина с 3-месячной дочерью. Как рассказали в пресс-службе СКР, сообщение об их безвестном исчезновении поступило в правоохранительные органы 24 декабря. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следователям удалось выяснить, что женщина с дочерью уехала из дома на автомобиле. Через несколько часов ее остановили полицейские на трассе Кемерово – Томск. Ребенка с женщиной не оказалось, а местонахождение малышки по-прежнему неизвестно.

Были организованы поиски с привлечением волонтеров и полиции. Они осматривают маршрут передвижения женщины от дома до места ее задержания, допрашивают очевидцев, отца ребенка, изучают записи видеорегистраторов. Мать ребенка задержана. Она пояснила, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине и уехала. В ближайшее время женщину проверят на наличие психического заболевания.

По предварительным данным, семья на учете в профилактических органах не состояла. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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