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Пятница, 27 декабря 2019, 14:36 мск

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В Иркутской области, спустя 8 месяцев, нашли и задержали мать-детоубицу

В Иркутской области 36-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве собственной новорожденной дочери (ст.106 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, тело ребенка было обнаружено 13 апреля в заброшенном гараже около одного из домов в квартале №1 в поселке Мегет Ангарского района.

Следователи организовали поиск матери мертвой девочки. Они получили более 500 проб ДН к жительниц поселка, а также женщин, временно пребывавших в нем. В результате один из образцов дал стопроцентное совпадение. Женщину задержали вчера, 26 декабря. Ее доставили в следственный отдел и допросили. Она пояснила, что не состояла на учете в женской консультации, родила в домашних условиях, после чего умышленно избавилась от младенца.

Ей предъявлено обвинение. Расследование уголовно дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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