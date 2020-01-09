В Белоруссии мертвый гость несколько дней просидел за новогодним столом

В деревне Черессы Витебской области Белоруссии мертвый гость несколько дней просидел за новогодним столом, прежде чем его обнаружили сотрудники правоохранительных органов, сообщили в Отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Официальный представитель управления рассказал, что о пропаже супруга утром 8 января сообщила местная жительница. По ее словам, мужчина уже несколько дней не выходит на связь и не показывался дома. Милиционеры установили, что в последний раз пропавшего видели в гостях у односельчанина, который, недавно вернулся с заработков из России, 30 декабря. Правоохранители обнаружили мужчину мертвым в кресле за праздничным столом, где несколько дней шло бурное застолье.

Задержанный хозяин дома рассказал, что поссорился с гостем и ударил его поленом по голове. Из-за надетого на голову капюшона, он не обратил внимания на серьезность травмы. Вероятной причиной смерти мужчины 1969 года рождения стала закрытая черепно-мозговая травма. По словам подозреваемого в убийстве, в какой-то момент он догадался, что с гостем не все в порядке, но обращаться в милицию не стал. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Минск, Иван Гридин

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