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Вторник, 21 января 2020, 15:47 мск

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В Ростовской области подросток зарезал мужчину и ранил его друга

В Ростовской области в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и попытке убийства (ч.1 ст.105, ч.3 ст.30 – п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, 19 января пьяный подросток поругался на улице с двумя незнакомыми ему 31-летними мужчинами. В ходе конфликта подросток достал нож и несколько раз ударил им мужчин. От полученных травм один из них скончался, его товарища медики смогли спасти.

Подозреваемого удалось задержать. Он находится под стражей и сотрудничает со следствием. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

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