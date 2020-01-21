В Ростовской области подросток зарезал мужчину и ранил его друга

В Ростовской области в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и попытке убийства (ч.1 ст.105, ч.3 ст.30 – п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, 19 января пьяный подросток поругался на улице с двумя незнакомыми ему 31-летними мужчинами. В ходе конфликта подросток достал нож и несколько раз ударил им мужчин. От полученных травм один из них скончался, его товарища медики смогли спасти.

Подозреваемого удалось задержать. Он находится под стражей и сотрудничает со следствием. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 21.01.20

В Реже 5-летняя девочка сломала ногу на батуте – следователи начали проверку. / В Югре спасли больного аборигена: добирались на авто, снегоходах и на собаках. / Замначальника Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»