Пассажирские поезда задерживаются из-за схода с рельсов вагонов с углем

30 вагонов с углем сошли с рельсов на Восточно-Сибирской железной дороге. Следственное управление на транспорте СКР проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, авария произошла на станции Мегет. С рельсов сошли 30 вагонов грузового поезда с углем. «На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима. Пострадавших нет. Угрозы экологической ситуации нет», – говорится в сообщении.

В РЖД предупредили, что возможны задержки пассажирских поездов. На данный момент на время от 40 минут до 1 часа задержаны электрички №№ 6103, 6313, 7106. Для скорейшей ликвидации последствий происшествия в РЖД работает оперативный штаб.

Тем временем, Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте проводится проверка по факту схода вагонов грузового поезда. На место происшествия выехала следственная группа.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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