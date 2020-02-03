Медики обнаружили новый способ передачи коронавируса

Следы коронавируса нового типа, который уже стал причиной смерти более 350 человек, обнаружили на бытовых предметах, а также в фекалиях больных. Врачи призывают уделять больше внимания гигиене рук.

Как сообщает Zaobao, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний города Гуанчжоу обнаружили нуклеиновую кислоту нового коронавируса на дверной ручке дома инфицированного человека. След инфекции впервые обнаружили во внешней среде.

В основном новый коронавирус 2019-nCoV распространяется воздушно-капельным путем и через физический контакт. Кроме того, он может передаваться через предметы, к которым прикасался больной, например, через мобильные телефоны, компьютерные клавиатуры, смесители и прочее.

Исследования врачей из Третьей народной больницы Шэньчжэня показали, что в фекалиях некоторых инфицированных пациентов есть следы вируса. Таким образом, существует возможность фекально-оральной передачи, когда инфекция попадает в воздух во время смыва унитаза.

Медики призывают уделять больше внимания гигиене, регулярно мыть руки и протирать поверхности предметов настолько часто, насколько это возможно.

По последним данным, жертвами коронавируса нового типа стали 362 человека, заразились более 17 тысяч. Многие страны закрывают авиасообщение с Китаем, где зафиксирована вспышка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе экстренного заседания признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 03.02.20

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