В Ставрополе мать зарезала младенца ножницами

35-летняя жительница Ставрополя подозревается в убийстве собственного ребенка. Мать зарезала сына ножницами.

По данным следствия, женщина родила живого мальчика дома, после чего нанесла ему не менее 40 ударов ножницами в голову и тело. Мать завернула мертвого сына в пакет и положила в сумку, чтобы самостоятельно захоронить, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Однако женщине стало плохо, в результате ее госпитализировали. В больнице она созналась в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

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