В авиакатастрофе в Стамбуле погибли три человека

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле и развалился на части. По последним данным, три человека погибли, 179 получили различные травмы. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

Самолет авиакомпании Pegasus выполнял рейс из Измира в Стамбул. При посадке в аэропорту Сабихи Гёкчен он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, въехал в кювет и развалился на три части.

На борту находились 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. В генеральном консульстве России в Стамбуле заявили, что россиян среди пассажиров не было, передает РИА «Новости».

Расследованием причин произошедшего занялась турецкая генеральная прокуратура. Аэропорт в настоящее время закрыт. По основной версии, причиной трагедии стали плохие погодные условия.

Стамбул, Служба информации РИА «Новый День»

Стамбул. Другие новости 06.02.20

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