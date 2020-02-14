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Пятница, 14 февраля 2020, 11:50 мск

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Житель Подмосковья перевел 25 млн рублей террористам

Сотрудники Федеральной службы безопасности вычислили пособника террористов. Житель Подмосковья перевел запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» более 25 млн рублей.

Сбор средств для террористов организовал житель Московской области 1986 года рождения, сообщили в пресс-службе ФСБ. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 миллионов рублей», – говорится сообщении спецслужбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности».

Дома у подозреваемого при обыске изъяли средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

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