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Вторник, 18 февраля 2020, 14:43 мск

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18-летняя жительница Ставрополья выбросила в окно новорожденную дочь

В Ставропольском крае 18-летняя мать пыталась избавиться от новорожденной дочери. Женщина выбросила младенца в окно.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, жительница города Буденновска родила живую девочку у себя в квартире. Мать завернула младенца в полотенце и выбросила в окно с первого этажа. Малышку нашла соседка.

Девочка выжила и сейчас находится в больнице. Ее судьбу решают органы опеки и попечительства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). Расследование продолжается.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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